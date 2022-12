Francia, Mbappé non si è allenato: ULTIME sul dolore alla caviglia

Francia, Kylian Mbappé non si è allenato quest’oggi per il dolore alla caviglia: le ULTIME sulle sue condizioni

Secondo quanto riferito da L’Equipe, Kylian Mbappé non si è allenato quest’oggi a causa del dolore alla caviglia che lamenta da ormai qualche giorno.

Il giocatore ha svolto lavoro in palestra per recuperare al meglio della forma, ma per ora lo staff della Francia non appare preoccupato che possa saltare i quarti di Qatar 2022.