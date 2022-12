Uno dei ritratti migliori su Kylian Mbappé l’ha tratteggiato Piotr Zielinski dopo averlo affrontato in Francia-Polonia ed essere rimasto colpito dalla sua dpppietta e da una prestazione scintillante:

«Mamma mia, Mbappé è devastante. É il miglior giocatore del mondo perché ha tutto: tiro, dribbling, una velocità micidiale. Per fermarlo bisognerebbe mettergli sempre addosso due o tre giocatori ma come fai? Non ho mai visto uno così: anche quando sbaglia il controllo di palla riesce a recuperare il passo e a superarti sempre».