Franco Tancredi, portiere del secondo scudetto della Roma, ha parlato a Rai Radio 1 del momento dei giallorossi

Franco Tancredi, portiere del secondo scudetto della Roma, ha parlato a Rai Radio 1 del momento dei giallorossi. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Ai miei tempi non si protestava così tanto, c’erano delle partite contrastate, ma gli arbitri sono giovani e tendono a sbagliare. Sono per il Var, ha risolto parecchi problemi, andiamo avanti così, dandoci una mano a vicenda: gli arbitri possono sbagliare e i giocatori devono darsi una calmata, ci sono scene che non mi piacciono. Non riesco a capire quei capannelli che fanno i giocatori: sembrano studiati, preparati, una volta c’era un senso di rispetto quando ti avvicinavi all’arbitro. Mi sembra tutto eccessivo. Perché non ripensare a Paolo Casarin come capo degli arbitri? Comportamento di Mancini al derby? Non so a cosa possa portare questo atteggiamento, sicuramente è negativo per il calcio, per chi lo vede e per chi lo compra. Agostino Di Bartolomei non l’avrebbe mai fatto: ai miei tempi c’era un rispetto reciproco che favoriva anche l’andamento della partita. L’importante è che tutti remino dalla stessa parte, arbitri e giocatori».