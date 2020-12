Frappart promossa a pieni voti: «Autorevole e serena, zero problemi»

Ottima prova di Frappart nel match tra Juve e Dinamo Kiev in Champions League. L’arbitro promosso a pieni voti

Nel match tra Juventus e Dinamo Kiev, ottima prestazione di Stephanie Frappart, il primo arbitro donna a dirigere una gara di Champions League.

Il direttore di gara ha strappato applausi e complimenti, La Gazzetta dello Sport commenta la sua prova in questo modo:

«Problemi zero, dirige bene la storica prima. Autorevole, serena, sempre sull’azione. Dice no ad un rigore per parte, ok i gialli. Sorrisi prima del fischio d’inizio, attenzione e professionalità nei 90 minuti di un incontro tutt’altro che complesso anche sul fronte arbitrale».

