Turati post Frosinone Bologna: «Parata che vale come una vittoria»

Le parole del portiere del Frosinone Turati dopo il miracolo fatto su Ndoye contro il Bologna: un pareggio importante

Ai microfoni di Sky Sport, il portiere del Frosinone Turati ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara col Bologna.

«Quando le fai alla fine della partita ti lasci andare, meno male l’ho toccato, sarebbe stata dura da accettare. Pareggiare col Bologna è come una vittoria, sono una squadra fortissima. Siamo molto contenti. I tifosi non ci hanno mai lasciato soli, speriamo di regalargli la più grande soddisfazione che è il nostro obiettivo alla fine dell’anno. Siamo consapevoli di aver pareggiato contro una delle quattro squadre più forti d’Italia. Cosa faccio se il Frosinone si salva? Non lo so, mi fa paura pensarlo»