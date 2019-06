Frosinone, divorzio con Baroni: decisione definitiva

Marco Baroni non sarà più l’allenatore del Frosinone. Il tecnico e il club ciociaro non hanno trovato l’accordo per proseguire insieme

Il Frosinone dovrà cercare un nuovo allenatore. Marco Baroni, che ha guidato la squadra dopo l’esonero di Longo, non proseguirà la sua avventura sulla panchina del club ciociaro di Stirpe.

Secondo Sky Sport, è andato in scena un incontro decisivo che ha sancito il divorzio tra le parti. Non è stato trovato un punto in comune per proseguire insieme e le parti hanno deciso così di non proseguire il rapporto.