Frosinone, Barrenechea SALUTA: «Ti porterò sempre nel cuore. Meritavamo di più, voglio ringraziare tutti»

Enzo Barrenechea ha concluso il suo periodo di prestito al Frosinone e ora tornerà alla Juventus, in attesa di capire il suo futuro

Enzo Barrenechea, centrocampista della Juventus, ha passato l’ultima stagione in prestito al Frosinone. Il calciatore argentino ha voluto salutare sui social la squadra ciociara con un commovente post di saluti.

LA LETTERA – «Riuscire ad assimilare quello che è successo è stato difficile per tutto quello per cui abbiamo lottato e lavorato durante l’anno, meritavamo di più.

Sono sicuro che il Frosinone tornerà dove merita di essere.

Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e il club per avermi dato l’opportunità e la fiducia per continuare a crescere come giocatore e come persona. Un ringraziamento speciale ai tifosi e alla gente di questa città per l’amore e il supporto che ci hanno dato fin dal primo giorno.

GRAZIE FROSINONE TI PORTERÒ SEMPRE NEL MIO CUORE».