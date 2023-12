Frosinone, l’ex sindaco: «De Laurentiis si ricorderà a lungo di noi»

Le parole di Nicola Ottaviani, ex sindaco di Frosinone, sulla clamorsa vittoria dei gialloblù contro il Napoli

Nicola Ottaviani, ex sindaco di Frosinone, ha pubblicato un video sui propri social per prendere in giro Aurelio De Laurentiis dopo lo 0-4 del Maradona.

PAROLE – « è compiuta una favola di Natale perché il 19 agosto quando il Napoli ha giocato a Frosinone il presidente De Laurentiis addirittura imprecò davanti ad un bambino che aveva osato chiedere una foto ad un giocatore. Quel piccolo tifoso mi ha chiamato dicendomi di rivolgere una preghiera a De Laurentiis di ricordare per tanto tempo i 4 pallini che il Frosinone ha rifilato al suo Napoli».