Frosinone, Alvini sorride verso Napoli: recupero lampo per Raimondo, è tra i convocati per la sfida del Maradona

Frosinone, Antonio Raimondo si è lasciato alle spalle l’infortunio e figura tra i convocati per la sfida del Maradona contro il Napoli

Arriva un’importante novità positiva per il Frosinone a pochissime ore dalla delicata sfida di campionato contro il Napoli. L’attaccante Antonio Raimondo ha completato con successo il percorso di recupero fisico e farà parte della lista dei convocati del tecnico Massimiliano Alvini per la trasferta dello stadio Diego Armando Maradona. Nelle ultime ore, le condizioni della punta avevano destato forte apprensione all’interno dello staff sanitario ciociaro, tanto da costringere il calciatore a svolgere alcune sedute di lavoro differenziato. Tuttavia, il centravanti ha stretto i denti nel corso delle ultime sessioni, permettendo di sciogliere definitivamente i dubbi relativi alla sua disponibilità.

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Emergenza in attacco per Alvini: Raimondo risorsa preziosa a gara in corso

La disponibilità della punta rappresenta un tassello di fondamentale importanza per il Frosinone, specialmente in considerazione della grave emergenza in attacco con cui la formazione giallazzurra si presenta all’appuntamento partenopeo. I ciociari devono infatti rinunciare all’infortunato Birligea, assenza che limita in maniera consistente le opzioni offensive a disposizione dell’allenatore.

Come sottolineato da Tuttofrosinone.com, il numero nove giallazzurro non dovrebbe comunque scendere in campo dal primo minuto, partendo inizialmente dalla panchina. La sua presenza tra i disponibili regala tuttavia ad Alvini un’alternativa tattica cruciale da sfruttare nel secondo tempo o a partita in corso, permettendo di inserire forze fresche, struttura fisica e profondità nel reparto avanzato.

Le soluzioni per la trasferta dello stadio Maradona

Il rientro in lista del giovane centravanti consente alla squadra di approcciare l’impegno di Napoli con maggiore serenità nella gestione dei cambi. In una gara che si preannuncia complessa dal punto di vista dell’intensità e del possesso palla, poter contare su una punta di ruolo pronta a subentrare costituisce un fattore determinante per mantenere peso offensivo nell’area avversaria. Il recupero di Raimondo restituisce così peso e soluzioni alla rosa di Alvini, pronta a dare battaglia allo stadio Maradona per strappare punti preziosi.