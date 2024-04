Frosinone, Stirpe: «All'inizio ci hanno sottovalutato, la salvezza...»

Le parole di Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, sulla lotta salvezza per mantenere la Serie A. I dettagli

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato a margine di un evento sull’autismo della lotta salvezza.

MOMENTO – «Io non mi aspettavo risultati diversi da quelli che abbiamo raccolto. Lo abbiamo fatto sicuramente in un modo singolare, siamo andati molto bene all’inizio forse perché ci hanno sottovalutato e non hanno fatto i conti con l’entusiasmo che potevamo avere. poi abbiamo avuto tante difficoltà, soprattutto non smetterò mai di sottolineare i tanti infortuni che abbiamo avuto in un reparto che già non eccedeva per abbondanza e in cui abbiamo avuto infortuni lunghi che sono stati devastanti per poterci esprimere al meglio. Nel calcio però ci sta. A parte questo andamento anomalo all’inizio e non proprio buono nell’ultimo periodo ma sui punti per quello che dovevamo fare e per il percorso che dobbiamo compiere non sono molto sorpreso».

FIDUCIA – «Sì, assolutamente si io penso che se non perdiamo la testa abbiamo buone possibilità di salvarci. L’ambiente non deve perdere la testa, rimanere compatto e metterci nella condizione di giocarcela fino alla fine».

QUOTA SALVEZZA – «Io non faccio i conti, dipende dai risultati degli altri. Noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi. Avremo delle occasioni importanti per fare punti e quelle non le possiamo fallire, assolutamente. Dobbiamo guardare soprattutto a noi stessi, a quello che possiamo fare bene e rimanere compatti e non esaltarci se in qualche periodo andranno meglio e non deprimerci se andranno male. Importante rimanere in scia e giocarsi tutto nelle ultime tre giornate».