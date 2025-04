Funerali Papa Francesco: quali partite rischiano di saltare? Le ultime

Funerali Papa Francesco, sabato ci sarà l’ultimo saluto al pontefice: rischio rinvio per alcune partite? Una sfida in particolare a rischio

I funerali di Papa Francesco, previsti per sabato 26 aprile a Roma, pongono seri dubbi sul regolare svolgimento delle gare di Serie A in programma quel giorno. In particolare come riportato dal Corriere dello Sport Como Genoa, Inter Roma e Lazio Parma rischiano il rinvio, soprattutto quest’ultima, prevista nella Capitale nelle ore serali, dove si attende una folla imponente per l’ultimo saluto al Pontefice. Per motivi di ordine pubblico si valuta lo spostamento al lunedì, vista anche la concomitanza domenicale con il ‘Giubileo dei Giovani’, che porterà oltre 100mila persone nella città.

Intanto la Lazio ha espresso il proprio dissenso per la decisione della Lega Serie A di recuperare già domani, mercoledì 23 aprile, la gara con il Genoa, rinviata a causa del decesso del Papa. Nonostante la protesta ufficiale del presidente Lotito, la Lega ha confermato il recupero di tutte le partite sospese nella data più prossima possibile, per non compromettere l’equilibrio del calendario. Nelle prossime ore si attende anche l’esito del Consiglio dei ministri che dovrebbe proclamare tre giorni di lutto nazionale, con possibili ripercussioni anche sull’attività sportiva.