Fuorigioco semi-automatico, la Serie A vuole giocare d’anticipo. Le ultime

Dopo quanto successo all’Allianz Stadium tra Juventus e Salernitana, la Serie A sta pensando di introdurre il fuorigioco semi-automatico.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, in settimana è previsto un incontro tra la Lega e Trentalange per iniziare la fase di sperimentazione e magari introdurla già prima della sosta per i Mondiali.