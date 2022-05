Fusi carica la Juve: «Con Pogba e Di Maria torna da Scudetto»

L’ex difensore bianconero Luca Fusi ha parlato degli obiettivi di mercato della Juventus, in particolare di Pogba e Di Maria

Il calciomercato della Juve continua a essere sulla bocca di tutti, ne ha parlato anche Luca Fusi ai microfoni di Juventusnews24. Ecco le sue parole:

POGBA E DI MARIA – «Se arriveranno questi due giocatori la squadra di Allegri trarrà sicuramente benefici per poter essere ancora più competitiva, sicuramente anche per tornare a lottare per lo scudetto con Milan e Inter».

