Futuro Pioli, possibilità dalla Premier League: la situazione - Calcio News 24

Il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere in Premier League: l’allenatore l’ha confermato e in questi giorni deciderà cosa fare. Le sue parole:

FUTURO – «Sto studiando l’inglese, la Premier mi stimola, mi piacerebbe tanto, potrebbe essere il momento giusto. I prossimi dieci-quindici giorni potrebbero essere decisivi, li affronto con serenità e la volontà di trovare qualcosa di particolare, come detto finora non ho ascoltato nessuno. Mi auguro di trovare delle situazioni, delle persone, dei presidenti, in cui io sento che si possa fare qualcosa di speciale, che non vuol dire solo poter vincere, ma vuol dire emozionarsi, migliorare i giocatori».