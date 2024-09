Fiori d’arancio per Galliani: oggi si sposa con la compagna Helga Costa

Terzo matrimonio per Adriano Galliani oggi: a 80 l’amministratore delegato del Monza si sposa con la compagna Helga Costa

Fiori d’arancio per Adriano Galliani: l’amministratore delegato del Monza infatti oggi ad 80 anni si sposa per la terza volta con la sua compagna Helga Costa. La cerimonia è prevista in questi minuti e Adnkronos ha rivelato alcuni degli ospiti della cerimonia.

I testimoni sono Cristina Rossello, senatrice di Forza Italia e celebre avvocato milanese, e Gigi Marzullo. Al tavolo degli sposi ci saranno Fedele Confalonieri e Marcello Dell’Utri, insieme all’ultima compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, Flavio Briatore, Diego Della Valle, Gabriele Gravina, Antonio Tajani e Pierferdinando Casini. Tra gli ospiti legati al mondo del Calcio ci sono Carlo Ancelotti, Max Allegri, Alessandro Nesta, Ariedo Braida, Daniele Massaro, Riccardo Montolivo e Leonardo. A rappresentare il Monza ci sarà il capitano Matteo Pessina e il difensore Pablo Marí, e poi il consulente tecnico François Modesto, il direttore sportivo Michele Franco, il direttore operativo Daniela Gozzi, il segretario generale Davide Guglielmetti.