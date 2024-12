Gasperini: «Vittoria importante, ma fortuna nel finale grazie a Carnesecchi. Siamo stati immaturi su quell’aspetto»

Gasperini ha parlato nel post partita di Cagliari-Atalanta, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Le sue parole

Gasperini ha parlato nel post partita di Cagliari-Atalanta, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Le sue parole ai microfoni di Dazn:

PARTITA – «Per la posizione in classifica ti viene da aggrapparti con più ferocia. Devo dire che nel finale siamo stati all’altezza di quello che rappresentava questa vittoria. Per il resto abbiamo creato poco nel primo tempo, nel finale siamo stati fortunati e ci ha aiutato Carnesecchi. Non abbiamo più rischiato. Dopo il vantaggio è venuta fuori immaturità. Non abbiamo concluso alcune ripartenze»

CLASSIFICA – «In questo momento no, è pronta una buona fetta di squadra ma non tutti. Dobbiamo acquisire la mentalità del gruppo portante della squadra. Dobbiamo guardare ai nostri passi»

IDEE – «Non avevamo la stessa importanza sulla gara. Abbiamo giocato bene o male, ma dietro abbiamo tenuto. Non è detto che fai gol in tutti i colpi, potevamo difendere con tutti e sarei stato più soddisfatto. C’è gente che ha giocato con il Real Madrid è ha rifatto oggi una partita da leone. Non riuscivamo ad essere pericolosi, avevamo molti giocatori offensivi, nel secondo tempo non ci sono stati più spazi per loro, eravamo in maggiore controllo»