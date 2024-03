Gasperini: «La squadra ha due p***e così. Contento del pareggio»

Ecco la conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la gara di Serie A contro la Juve

Ecco la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini dopo il pareggio della sua Atalanta contro la Juve.

BICCHIERE MEZZO PIENO – «Queste quattro partite a parte l’Inter dove è stata una gara molto particolare, abbiamo fatto un punto con il Milan, meritavamo di più con il Bologna. Stasera siamo stati bravi e abbiamo avuto una bella reazione. Stiamo giocando anche l’Europa League. Sotto il profilo della grinta ne siamo usciti rinforzati».

KOOPMEINERS ALLA JUVE – «Se i risultati sono questi va benissimo. Non so perché c’è questa su Koopmeiners: non sono i tempi giusti per il mercato. E’ cresciuto molto in tante gare: intanto fino al 30 giugno è un giocatore dell’Atalanta».

CALCI PIAZZATI – «Avevamo fatto una bella azione molto simile, li siamo stati molto bravi e avevamo tre soluzioni. Siamo stati abbastanza bravi. Quell’azione è venuta assai perfetta».

JUVE IN DIFFICOLTA’– «La Juventus è una squadra forte, quando accelera diventa competitiva. Potevamo fare lo 0-2 così come loro sono stati bravi a sfruttare i loro contropiedi. Siamo riusciti poi poco dopo i goal ad avere più equilibrio del gioco. Questa squadra è un gruppo che ha coraggio, ha due p***e così: per fortuna che il pubblico non segue i giornalisti che dopo la partita con il Bologna si parlava addirittura della sconfitta contro l’Inter».