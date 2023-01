Gasperini pre Bologna Atalanta: «Zapata e Musso ok. Su Malinovskyi...»

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Bologna e Atalanta

Alla vigilia della partita di Serie A tra Atalanta e Bologna, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni sul match. Ecco la conferenza stampa riportate tramite TMW.

VIALLI – «Ho fatto anche in tempo a giocarci contro da giocatore, quando allenavo le giovanili della Juve era un esempio incredibile. Grande esempio per me e per la mia idea di calcio».

MALINOVSKYI – «C’è questa trattativa in corso, vedremo se andrà in porto. Lui è stato sostituito da un giocatore come Lookman».

INFORTUNI – «Zapata e Musso hanno recuperato bene. Demiral? Andrà in panchina».

HOJLUND- «È un ragazzo di grande energia, che calcia bene e con grande potenza. Ha diciannove anni, con margini tecnici di miglioramento importanti. Diventerà un grande».

BOLOGNA – «Tutte le partite sono difficili, ma occorre migliorare sotto il profilo della concretezza. Thiago Motta sta facendo un grande lavoro a Bologna».