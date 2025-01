Gasperini: «Non siamo stati la solita Atalanta. Questo fattore può essere importante per noi»

Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo quella che è stata la partita tra l’Atalanta e l’Udinese di Serie A: finita in pareggio

A DAZN, il tecnico Gian Piero Gasperini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Udinese Atalanta di Serie A.

LE PAROLE – «Abbiamo incontrato una squadra molto forte fisicamente e intensa, e questo ci ha messo in difficoltà. Nel primo tempo abbiamo subito tanto, anche rischiando in alcune occasioni. Nel secondo tempo, invece, siamo migliorati, riuscendo a contenere meglio i loro attacchi. Non è stata la nostra solita Atalanta, ma considero questo punto comunque positivo. Anche chi ha avuto difficoltà con il pallone ha dato il massimo in fase difensiva. Lookman e De Ketelaere, per esempio, hanno lavorato molto per la squadra, anche adattandosi a ruoli che non esaltano le loro caratteristiche. Questo spirito di sacrificio è importante e dimostra il carattere del gruppo. Sono stati encomiabili nel tenere duro e nel cercare di migliorare col passare dei minuti. Nel secondo tempo abbiamo avuto più controllo e qualche spunto, anche se non siamo riusciti a creare molte occasioni pericolose. È stato importante non mollare e portare a casa almeno un punto»