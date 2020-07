Gattuso è nero: «Così al Barcellona facciamo il solletico» – VIDEO

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Napoli contro il Parma: queste le sue parole

«Dobbiamo pensare che se continueremo a giocare così faremo il solletico al Barcellona. La mente non è al Barça, i gol che subiamo sono tanti eppure per la maggior parte della partita stiamo nella metà campo avversaria. Esiste anche la fase difensiva, non solo quella d’attacco».