Gattuso: «Questo non è calcio. I giocatori non sono robot» – VIDEO

Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa dopo la vittoria in extremis del Napoli contro l’Udinese: le sue parole

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in extremis del Napoli contro l’Udinese. Queste le sue parole.

«Questo non è calcio, giocare ogni tre giorni e senza tifosi è qualcosa di differente, i giocatori non sono robot anche se noi giriamo tutti i giocatori. A questa squadra non gli si può dire nulla, stiamo facendo i risultati anche se a tratti non siamo brillanti».