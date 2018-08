Il Milan è in forte pressing su Ivan Gazidis per il ruolo di amministratore delegato. Sta per scattare l’ultimatum

Il Milan aspetta una risposta da Ivan Gazidis. L’amministratore delegato dell’Arsenal potrebbe essere il colpo societario del club rossonero che prosegue nella sua rifondazione. Il vento rivoluzionario del Fondo Elliott ha portato in dote alcuni grandi colpi in società come Leonardo e Paolo Maldini ma la campagna acquisti societaria milanista non è ancora finita. Il Milan è alla ricerca del nuovo amministratore delegato e in pole c’è Ivan Gazidis, ora all’Arsenal.

Non è un mistero che Gordon Singer, figlio di Paul, numero uno di Elliott, sia il principale sponsor del dirigente sudafricano. Il dirigente di origini greche è sotto pressione in Inghilterra per la falsa partenza di Unai Emery, l’uomo indicato proprio dall’ad come sostituto di Arsene Wenger. Le due sconfitte nelle prime due giornate di Premier (contro Manchester City e Chelsea) non sono piaciute e il dirigente sarebbe tentato dall’offerta rossonera. L’Arsenal chiede chiarezza e il Milan chiede una risposta in tempi brevi. Nei prossimi giorni infatti è attesa la scelta definitiva da parte di Gazidis. Il club rossonero avrebbe messo sul piatto un contratto da 4 milioni di euro a stagione.