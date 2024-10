Il Genoa chiama a raccolta i tifosi: allenamento a porte aperte

Il Genoa chiama i tifosi a raccolti: in vista della sfida contro il Bologna porte aperte al campo di allenamento: tutte le info

Il Genoa vive un momento difficile: dopo le tre sconfitte con Venezia, Juventus e Atalanta e una crisi di infortuni che non sembra finire, la squadra di Gilardino si affida ai tifosi. In vista della prossima sfida contro il Bologna la squadra apre le porte del Signorini per un allenamento a porte aperte.

Martedì 15 ottobre alle 14.30 si aprono i cancelli del campo di allenamento per la seduta pomeridiana, prevista per le 15.00. Per la sfida contro il Bologna cercheranno di recuperare Frendrup e Messias, mentre invece oltre a Vitinha, Bani e il lungodegente Malinovskyi, mancherà anche Badelj.