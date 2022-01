Genoa, Badelj: «Pareggio bugiardo, bisogna essere più ignoranti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista del Genoa Badelj ha parlato dopo la partita contro l’Udinese

Milan Badelj, centrocampista del Genoa, ai microfoni di DAZN ha commentato lo 0-0 contro l’Udinese.

PAREGGIO E PRESTAZIONE – «Pareggio bugiardo. Abbiamo messo in campo quello che non c’è stato finora, non saremo in questo punizione se prima avessimo messo tutto questo sacrificio. Abbiamo sbagliato un sacco, ma c’era sempre qualcuno che voleva recuperare. Spirito meraviglioso. Quando il pallone non vuole entrare, è difficile».

PROBLEMA MENTALE – «C’è un problema mentale. Ognuno di noi sente un peso diverso. Bisogna lottare fino alla fine. Noi cercheremo di mettere aggressività in ogni partita, bisognerà essere ignoranti».