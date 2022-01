Genoa, Blessin: «Vi spiego come sarà il mio calcio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le prime parole dell’allenatore del Genoa, Alexander Blessin, sul suo modo di giocare e la prima sfida del fine settimana

Alexander Blessin ha parlato ai canali ufficiali del Genoa presentandosi e presentando la sfida contro l’Udinese. Le sue parole:

«Il mio è un calcio ad alta velocità e pressing, con una mentalità propositiva. Per me il Genoa è una squadra grande e storica: nove scudetti e tifosi appassionati. Tutto questo lo rende un grande club. Questa situazione necessita che tutti stiano uniti e lavorino insieme per uscirne. Al momento non abbiamo nulla da perdere e dobbiamo avere la mentalità giusta per rimontare. I miei giocatori devono avere la giusta mentalità nel voler giocare a calcio. Udinese? Ogni gara è importante e vale tre punti , vogliamo mettere in campo grinta».