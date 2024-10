Genoa Bologna 2-2: Grande rimonta da parte dei rossoblu

Al Marassi, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Genoa e Bologna: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Marassi, Genoa e Bologna si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25.

GENOA BOLOGNA LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA

FINISCE QUI LA PARTITA

85′ PAREGGIO DEL GENOA! Calcio d’angolo per i rossoblu e colpo di testa di Andrea Pinamonti che pareggia i conti per il Grifone.

73′ PINAMONTI RIAPRE I GIOCHI. Grande conclusione per l’ex attaccante del Sassuolo e partita completamente riaperta.

57′ RADDOPPIO DEL BOLOGNA! Grandissima conclusione da fuori di Odgaard che sigla il 2-0 bolognese

54′ MIRANDA! Conclusione del giocatore del Bologna. Palla in calcio d’angolo.

46′ Conclusione per Aron che prova a tentare la via del pareggio. Una telefonata per il portiere del Bologna.

FINE PRIMO TEMPO

44′ CLAMOROSA OCCASIONE PER IL GENOA. Sabelli si trova praticamente a porta vuota dopo una sponda rossoblu, ma la palla è fuori.

37′ GOAL DEL BOLOGNA. Dopo tante occasioni fallite arriva il vantaggio del Bologna con Riccardo Orsolini. Rossoblu emiliani in vantaggio con una deviazione di Vazequez

35′ Goal annullato a Castro per Fuorigioco.

26′ OCCASIONE BOLOGNA. Lancio per Orsolini che ha la meglio sulla difesa genovese tentando la conclusione, ma il portiere riesce a parare.

21′ SOSPETTO RIGORE PER IL GENOA. Posch travolge Vasquez, ma per l’arbitro è tutto regolare.

15′ Continua il pressing forsennato dei rossoblu emiliani.

8′ SOSPETTO RIGORE PER IL BOLOGNA. Atterrato Riccardo Orsolini in area da un giocatore del Genoa. Per l’arbitro tutto regolare

5′ Rossoblu emiliani offensivi con un Grifone che gioca di ripartenza.

E’ COMINCIATA GENOA BOLOGNA