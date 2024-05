Genoa Bologna, Vogliacco: «Gilardino farà una grande carriera, Strootman è una leggenda»

Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa, ha parlato a margine della vittoria del Grifone contro il Bologna

Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Bologna.

OBIETTIVO – «Abbiamo raggiunto l’obiettivo stagionale in anticipo, quindi abbiamo lavorato tanto a livello mentale per continuare a premere sull’acceleratore e mantenere alta la concentrazione. Ognuno di noi ha degli obiettivi personali che vanno di pari passo con quelli di squadra, tenevamo tantissimo a questa partita»

STROOTMAN – «In questi due anni è stato importantissimo per tutto il gruppo, ma soprattutto per me: mi ha insegnato cosa significa essere un leader e un professionista, mancherà tantissimo. E’ una leggenda»

GILARDINO – « E’ partito dalle basi, dalla fiducia, dalla consapevolezza e dalla fame agonistica. E’ un grande allenatore che crescerà ancora insieme a noi: farà una grande carriera come l’ha fatta anche da calciatore, oltre ad essere un grande motivatore e comunicatore prepara le partite nei minimi dettagli e pretende che la squadra sia sempre sul pezzo»