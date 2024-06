Retegui CHIARISCE la questione Playstation: «Ecco COSA PENSO di Luciano Spalletti»

Le parole del centravanti della Nazionale e del Genoa Retegui sulla questione Spalletti-Playstation che aveva creato qualche polemica

A Sportweek, l’attaccante della Nazionale e del Genoa Retegui ha parlato della questione Spalletti-Playstation.

«Ho sentito il mister e non gioco. Ho sentito quello che ha detto su ciò che vuole, faccio quello che il mister. Per me quello che dice Spalletti, come mi ha sempre detto mio padre, sono parole sacre. Spalletti è sangue caldo, ha una personalità così. Mancini era più tranquillo, anche se aveva una personalità forte comunque. Ho parlato con Spalletti, ho capito cosa vuole da me, che aiuti la squadra sia con la palla che senza. E poi immagino fare gol, vista la mai posizione. Credo che fare gol sia la cosa più importante per un attaccante, per un nove».