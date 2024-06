Calciomercato Genoa, tutto pronto per l’ADDIO di Martinez all’Inter. Gli ultimi DETTAGLI

Calciomercato Genoa, tutto pronto per l’ADDIO di Josep Martinez: c’è solo da definire la contropartita tecnica con l’Inter

La trattativa tra l’Inter e il Genoa per il trasferimento di Josep Martinez sta procedendo a gonfie vele, al punto che l’accordo tra le due parti è ormai veramente ad un passo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, bisogna definire solo la contropartita tecnica.

A tal proposito ci sono quattro nomi in ballo. Tra i nomi sul tavolo in pole position c’è quello di Gaetano Oristanio, reduce dal prestito al Cagliari, mentre Martin Satriano piace ad Alberto Gilardino ma non rientrerà nell’operazione vista la valutazione di 10 milioni di euro del suo cartellino. Nel mezzo anche Mattia Zanotti (comunque cercato dal Lugano, da altri club svizzeri e tedeschi) e ai fratelli Esposito.