Genoa Cagliari, le formazioni ufficiali: le scelte

Le formazioni scelte dai due tecnici in vista del lunch match di Serie A tra Genoa Cagliari al Ferraris

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Genoa Cagliari. Ecco le scelte di Vieira, all’esordio con i liguri, e Nicola per la sfida valida per la 13esima giornata di campionato di Serie A, in programma alle 12:30.

GENOA (4-3-3): Leali; Zanoli, Bani, Matturro, Sabelli; Thorsby, Badelj, Frendrup; Miretti, Pinamonti, Martin. Allenatore: Patrick Vieira

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Marin; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola