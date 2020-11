Genoa, Faggiano: «Momento difficile? Possiamo uscirne insieme senza piangerci addosso»

Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il derby di Coppa Italia

Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il derby di Coppa Italia valido per il passaggio agli ottavi della competizione.

«Il Genoa arriva a questo derby che si deve riscattare. È una partita particolare e sentita. Per noi è un derby e ci teniamo a dare positività all’ambiente, ne abbiamo bisogno. Sono stato con i giocatori, parliamo e ci confrontiamo. Avere cinque punti non ci fa stare tranquilli ma lavorando possiamo uscirne insieme senza piangerci addosso. Abbiamo girato pagina dopo la sconfitta di Udine, dobbiamo sempre dare il massimo. Se non ci fosse stato il VAR oggi avremmo avuto un punto in più e avremmo più fiducia oggi, ce li andremo a prendere sia la fiducia che il riscatto».