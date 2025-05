Genoa, il mix di giovani ed esperienza funziona: 8 under 20 hanno fatto il loro esordio in stagione, nessun’altra società come il Grifone

Genoa, il progetto dei rossoblù di mischiare con sapienza giovani e giocatori esperti ha funzionato: 8 under 20 in campo, nessuno come loro in A

Il Genoa ha concluso la stagione con la salvezza raggiunta con largo anticipo, dimostrando di saper valorizzare un gruppo di giovani di grande talento e potenziale. Come riportato dal Secolo XIX, i rossoblù si sono distinti in Serie A per aver fatto scendere in campo più Under 20 di qualsiasi altra squadra, ben otto in totale. Tra questi spiccano diversi prospetti interessanti, come Lorenzo Venturino, classe 2006, autore di una doppietta nell’ultima vittoria contro il Bologna, e Brooke Norton-Cuffy, esterno inglese U21 arrivato dall’Arsenal, che ha giocato da titolare nelle ultime sei partite dimostrando sicurezza e crescita. Sebastian Otoa, difensore danese classe 2004, è un altro giovane su cui il club punta molto: arrivato a gennaio, ha superato un inizio complicato e ha messo in mostra solidità. Anche l’uruguaiano Alan Matturro, l’ala Honest Ahanor e l’attaccante Ekhator si stanno affermando come elementi importanti nel progetto tecnico di Vieira, che punta a un equilibrio tra entusiasmo giovanile ed esperienza.

Patrick Vieira ha più volte sottolineato l’importanza di far crescere questi ragazzi con pazienza, accompagnandoli con giocatori più esperti come Badelj, Leali, Bani e Vasquez, fondamentali per mantenere equilibrio in campo e nello spogliatoio. Il tecnico vuole evitare gli errori fatti da squadre come Empoli, Monza e Venezia, retrocesse nonostante l’ampio utilizzo di giovani. Il modello del Genoa è invece quello di un mix calibrato tra talento emergente e solidità, per permettere ai giovani di svilupparsi senza pressioni eccessive. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva e al tempo stesso una fucina di talenti, come dimostra il percorso di Patrizio Masini, ex giovane rossoblù diventato una colonna della squadra. Questo progetto rappresenta un investimento sul futuro del club, che punta a consolidare la sua identità e a crescere attraverso una rosa che unisce entusiasmo e esperienza.