Genoa, infortunio Messias: il brasiliano ancora ai box, ecco quando torna

Genoa, le ultime sulle condizioni di Messias: l’esterno rossoblù fermo ai box per un problema al polpaccio: ecco quando tornerà a disposizione

Ancora uno stop per Junior Messias: l’esterno del Genoa è ancora ai box per l’infortunio al polpaccio e gli ultimi esami non sono buoni per il rossoblù.

Come riportato dall’ANSA, gli ultimi esami fatti oggi al brasiliano hanno hanno evidenziato una distrazione muscolare sempre al polpaccio. Il suo rientro in campo a questo punto è previsto per il prossimo gennaio.