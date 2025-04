Genoa Lazio, partita sospesa cinque minuti. Lancio di bombe carta e fumogeni in campo: colpito un giocatore! - Calcio News 24

Genoa Lazio, partita sospesa per cinque minuti. Incidenti dei tifosi rossoblu per protesta. Colpito un giocatore biancoceleste. Ecco cosa è successo

Genoa Lazio è stata sospesa per cinque minuti nella quale è stato colpito da un fumogeno il portiere della Lazio Mandas. La domanda sorge spontanea: che cosa è successo allo stadio Luigi Ferraris di Genova?

Praticamente i tifosi del Genoa, per protesta contro quello che è successo sulla questione Papa, sono entrati in gradinata 15 minuti dopo lanciando bombe carta e fumogeni in campo: colpendo, appunto, il portiere biancoceleste.