Genoa, Maran: «Alla squadra chiedo compattezza contro il Milan»

Rolando Maran ha parlato alla vigilia di Genoa-Milan

Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Milan.

COMPATTEZZA – «Ai miei ragazzi chiedo di avere compattezza, unita a quel momento dove abbiamo preso il gol e abbiamo trovato il coraggio per andare subito a pareggiare la partita. Chiedo questo: che ci siano le due cose unite che portano qualcosa in più di quello che abbiamo fatto nelle ultime due gare dove abbiamo dimostrato compattezza. Sogno di non far soffrire i genoani».

EVOLUZIONE MILAN – «C’è stato il buon lavoro di Pioli e della società. Hanno avuto due sessioni di mercato per poter migliorare e portare avanti un progetto. Hanno saputo aspettare magari una partenza non facile del loro allenatore e invece dopo è risultata una carta vincente. Il lavoro di tutti insieme alla grande cessione e aver avuto la possibilità di migliorare l’organico abbia portato a questo grande risultato. Unito anche alla grande abilità di Pioli».