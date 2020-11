Genoa, Maran: «Troppi errori, dobbiamo crescere» – VIDEO

Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha analizzato nel dettaglio la sconfitta subita in casa contro la Roma – VIDEO

Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha analizzato nel dettaglio la sconfitta subita in casa contro la Roma.

«Abbiamo incontrato una grande squadra, non siamo stati così fortunati. Loro sono stati bravi, tecnicamente trovavano sempre la giocata. Dopo il pareggio, per mancanza di lucidità abbiamo concesso reti troppo facili. Tutti stanno cercando di dare il massimo impegno, in un momento che non è facile. Abbiamo commesso troppi errori e dobbiamo crescere».