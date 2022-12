Genoa, Portanova si è allenato al Signorini con il resto della squadra

Dopo la sentenza e la condanna in primo grado a sei anni di reclusione, Manolo Portanova si è allenato regolarmente con il Genoa al Signorini

Come riportato dall’ANSA essendo una sentenza di primo grado il giocatore può continuare il suo lavoro da calciatore professionista senza restrizioni. Sulla sua presenza in campo però ci sono diversi dubbi perché devono essere valutate da un lato le condizioni psicologiche del giocatore e dall’altro l’opportunità di farlo scendere in campo.