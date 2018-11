Genoa-Sampdoria, le coreografie: spettacolo sugli spalti del Ferraris, il Grifone ricorda le vecchie glorie, i doriani la fondazione – FOTO

Se in campo Genoa e Sampdoria si stanno dando battaglia per cercare di aggiudicarsi il Derby della Lanterna, in tribuna è spettaccolo puro con le coreografie delle due tifoserie. Molto vistosa e appariscente quella del Genoa, che ha voluto ricordare i 125 di storia della storica società rossoblù. Dall’altra parte i blucerchiati, hanno ricoperto la tribuna di bandiere della Sampdoria illuminando lo stadio Ferraris di Genova.