Primo derby della Lanterna per Gianluca Scamacca: l’attaccante del Genoa parla della sfida e snocciola i suoi ricordi

Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni del Secolo XIX del derby della Lanterna. Le sue parole.

«Gara unica, molto importante, bella da vivere, anche se i punti in palio restano tre. Già da piccolo lo sentivo particolarmente, la vivi in modo diverso. Devi metterci qualcosa in più: fame, cuore. Dei derby di Genova mi sono rimasti impressi i gol di Milito».