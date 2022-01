Genoa, Sturaro: «Atmosfera attorno alla squadra sempre negativa»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista del Genoa Sturaro ha parlato dopo la partita contro l’Udinese

Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, ai microfoni di DAZN ha commentato il pareggio contro l’Udinese.

CLIMA NEGATIVO – «I valori nella nostra squadra ci sono. È una stagione partita con dei problemi. Non è mai facile quando ti infili in situazioni così, diventa tutto complicato. L’atmosfera attorno alla squadra è sempre negativa. Oggi abbiamo dato dimostrazione di compattezza, c’è già tanto del mister. Non abbiamo più nulla da perdere, dobbiamo fare questo miracolo».

BLESSIN – «Il mister è riuscito subito a creare empatia. Abbiamo subito capito le sue richieste. Ovvio che oggi non potevamo metterle in pratica tutte. In questi giorni si è respirata aria positiva».