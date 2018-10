Genoa-Udinese: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Genoa-Udinese, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Genoa e Udinese scenderanno in campo alle ore 15 per disputare la decima partita di questo campionato di Serie A. La gara è ancora a rischio rinvio a causa della avverse condizioni meteo che stanno imperversando sul capoluogo ligure. Ma per il momento sembra confermato il calcio d’inizio alle ore 15. Il Genoa arriva alla sfida di oggi da un ottimo pareggio conquistato sul campo dell’Allianz Stadium contro la Juventus, mentre l’Udinese ci arriva con una striscia negativa di ben 4 sconfitte di fila. In caso di un ulteriore sconfitta a Marassi, Velazquez inizierebbe a vacillare sulla panchina friulana, ma soprattutto si avvicinerebbe sempre più la zona retrocessione. Dall’altra parte, il Genoa andrebbe a 16 punti con una partita ancora da recuperare.

Genoa-Udinese: diretta live e sintesi

Tra poco più di 15 minuti la diretta live di Genoa-Udinese!

Genoa-Udinese: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Udinese! Nel Genoa nessuna novità rispetto alla vigilia, mentre nell’Udinese tre novità: ci sarà infatti al 1′ minuto Musso al posto di Scuffet in porta, ma anche Barak al posto di Mandragora in mezzo al campo. Presente nell’11 titolare anche Larsen al posto di Samir

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pedro Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. Allenatore: Ivan Juric

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Pussetto, Fofana, Behrami, Barak, Larsen; De Paul; Lasagna. Allenatore: Julio Velazquez

Genoa-Udinese: probabili formazioni e pre-partita

Mister Juric sembra intenzionato a confermare la formazione che ha pareggiato fuori casa contro la Juventus, facendo a meno di Favilli e Spolli infortunati. Confermati quindi Radu tra i pali e Biraschi, Romero e Criscito in difesa con un possibile ballottaggio tra Romero, Gunter e Lopez. A centrocampo troveremo Pereira, Romulo, Sandro, Bessa e Lazovic, mentre in attacco ci sarà la coppia Kouamé–Piatek con il primo possibile sostituto a Pandev. In dubbio la presenza di Lapadula per una distorsione alla caviglia.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Lazovic, Romulo, Sandro, Bessa, Pereira; Kouame, Piatek. Allenatore: Ivan Juric

Tanti i problemi invece per Velazquez che dovrà lasciare a casa ben 6 calciatori tra cui Machis, Nuytinck, Pezzella e Teodorczyk. De Paul, Fofana e Mandragora non sono al meglio della condizione ma scenderanno in campo tra l’11 titolare. In difesa occasione per Opoku che sarà Stryger Larsen, Troost-Ekong e Samir. A centrocampo ci saranno Fofana, Behrami e Mandragora, mentre in attacco Pussetto, Lasagna e De Paul. Attenzione alla sorpresa Musso in porta al posto di Scuffet e di Barak al posto di Mandragora.

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Stryger Larsen, Opoku, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul. Allenatore: Julio Velazquez

Genoa-Udinese: i precedenti del match

Genoa e Udinese si son già incontrate 26 volte a Marassi nel corso della loro storia. Il bilancio complessivo sorride ai genovesi che ha vinto 13 volte, pareggiato per 9 e perso in 4 occasioni. La prima sfida risale al secondo dopoguerra, alla stagione 1950/51, quando la partita si concluse per 1-1. La prima vittoria dei liguri è datata 3 gennaio 1954, giornata in cui il Genoa si impose per 4-1, mentre per la prima vittoria dell’Udinese bisognerà aspettare fino agli anni 80 quando tra il 1982 e il 1984, i friulani vinsero due volte consecutive. Nella passata stagione l’Udinese si impose per 1-0 il 28 gennaio del 2018.

Genoa-Udinese: l’arbitro del match

Sarà Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo a dirigere la sfida tra Genoa e Udinese di oggi pomeriggio. Per il classe ’74 si tratta della quinta sfida di Serie A di questa stagione, dopo Inter-Torino, Roma-Chievo, Inter-Fiorentina ed Empoli-Roma. L’arbitro sarà assistito dalla coppia di guardalinee composta da Elenito Di Liberatore di Francavilla e Pasquale De Meo dell’aia di Foggia. Al quarto uomo ci sarà Luigi Pillitteri di Palermo, mentre al VAR e all’AVAR rispettivamente Luca Banti della sezione di Livorno e Mauro Tonolini di Milano.

Genoa-Udinese Streaming: dove vederla in tv

Genoa-Udinese sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.