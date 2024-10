Genoa, Zangrillo svela: «Balotelli un sogno romantico, ma posso dirvi questo»

Le parole di Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, sul possibile arrivo di Mario Balotelli da svincolato. Tutti i dettagli in merito

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, è stato intercettato dai giornalisti in occasione della riunione di Lega Serie A. Il numero uno rossoblù ha dato un aggiornamento sul possibile arrivo di Mario Balotelli da svincolato.

SITUAZIONE BALOTELLI – «Non dipende da me, io ho espresso un sogno romantico e se poi risponde anche a una indicazione tecnica non sta a me dirlo. Io so tanto come voi…».