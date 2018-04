Ghoulam canta in Milan-Napoli: «Torna campione, soffro con voi» – FOTO

Ghoulam presente a bordo campo per Milan-Napoli canta insieme ai propri tifosi e dichiara grande amore per i colori partenopei

Faouzi Ghoulam canta e soffre insieme a tutti i tifosi del Napoli presenti a San Siro e incollati davanti alla televisione per il match odierno contro il Milan. La gara Milan-Napoli, valida per la giornata numero 32 del campionato italiano di Serie A, potrebbe risultare decisiva in ottica Scudetto visto che si tratta di uno degli ultimi scontri diretti che la squadra di Sarri dovrà giocare da qui alla fine del campionato.

Ghoulam, presente a bordo campo per sostenere i propri compagni di squadra, nel corso dell’intervallo ha rilasciato un breve tweet attraverso il proprio account ufficiale, dichiarando amore al Napoli e intonando uno dei cori più in voga della tifoseria partenopea. «Sarò con te…….. e tu non devi mollare ……..abbiamo un sogno nel cuore…… Napoli torna campione. Canto insieme a voi. Grazie per l’affetto che mi state dimostrando. Ti amo Napoli e i napoletani».