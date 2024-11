Italia Under 20, esordio per il promettente difensore scuola Inter Giacomo Stabile contro la Romania

Giacomo Stabile, difensore assai promettente scuola Inter e ad oggi in prestito all’Alcione Milano in Serie C, ha debuttato nell’Italia Under 20

La scuderia di calciatori di Beppe Riso è una tra le più conosciute in Italia: soprattutto per quanto riguarda l’individuazione di giovani talenti italiani. Uno di questi è sicuramente il difensore promettente scuola Inter Giacomo Stabile, ad oggi alla corte dell’Alcione Milano in Serie C.

Per Giacomo Stabile la carriera è ancora lunga, ma è arrivata la prima soddisfazione con l’esordio ufficiale nell’Under 20 italiana contro la Romania.