Spunta Gianfranco Zola per la Nazionale: l’annuncio di Malagò e la posizione della Lega Pro. Quale ruolo andrebbe a ricoprire

Gianfranco Zola arriva in Nazional? Quale ruolo potrebbe ricoprire e la posizione della Lega Pro. Tutti i dettagli

In casa azzurra si vive una giornata ricca di decisioni fondamentali per la ristrutturazione del movimento calcistico italiano. A margine dei lavori del Consiglio Federale, oltre all’ufficializzazione degli incarichi assegnati a Roberto Mancini nel ruolo di commissario tecnico e a Claudio Ranieri nelle vesti di direttore tecnico, il presidente Giovanni Malagò ha fatto il punto in conferenza stampa su una nuova casella organizzativa ancora da riempire.

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Un nuovo incarico dedicato alla crescita dei giovani talenti

La nuova architettura delineata dalla FIGC prevede l’inserimento di un profilo dirigenziale di elevata caratura, la cui operatività sarà incentrata sulla valorizzazione dei giovani e sullo sviluppo dei nuovi talenti del panorama nazionale. L’obiettivo istituzionale è quello di creare una corsia preferenziale e strutturata tra i vivai e le selezioni maggiori, garantendo continuità metodologica a tutte le rappresentative azzurre.

Confermando l’intenzione di integrare l’organigramma con questo ulteriore elemento di spessore, il presidente federale ha chiarito in modo perentorio: “Ci sarà una terza figura”.

La candidatura di Gianfranco Zola e le parole di Malagò

Tra i profili maggiormente accreditati per ricoprire questa delicata mansione figura il nome di Gianfranco Zola, icona del calcio azzurro attualmente impegnato nel ruolo di vicepresidente della Lega Pro. La sua figura rappresenta una garanzia di competenza, carisma e profonda conoscenza delle dinamiche di formazione dei calciatori.

Interpellato direttamente sulle indiscrezioni relative all’ex fantasista, Giovanni Malagò ha confermato la stima senza tuttavia chiudere la porta ad altre opzioni: “Zola? E’ una di quelle persone che rientra nella lista dei candidati, ma non c’è solo lui”.

La risposta della Lega Pro e la fiducia di Matteo Marani

Sul fronte della Serie C, la possibilità di un addio viene vissuta con grande attenzione ma anche con serenità secondo Sky. L’intero ambiente della terza serie e il presidente Matteo Marani mantengono infatti intatta la propria fiducia sulla permanenza dell’attuale dirigente all’interno della governance della categoria.

La dirigenza della Lega Pro confida di poter vedere ancora Zola al proprio fianco per portare avanti il percorso di amministrazione e rilancio del campionato. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire se la bandiera del calcio italiano cederà al corteggiamento della Nazionale o se preferirà continuare il proprio lavoro nella gestione della Serie C.