Giannini: «Roma, De Rossi ha grandi meriti»

Giuseppe Giannini è stato uno dei grandi centrocampisti della storia della Roma. A La Gazzetta dello Sport dice la sua su De Rossi

Giuseppe Giannini è stato uno dei grandi centrocampisti della storia della Roma. A La Gazzetta dello Sport dice la sua sul momento dei giallorossi.

SORPRESO PER LA VITTORIA COL MILAN – «Sì, come tutti penso. De Rossi ha portato risultati, gioco e mentalità. La Roma cerca sempre di fare la partita. Poi si può anche perdere, ma c’è una sicurezza diversa, i giocatori sono più convinti. E il derby ti dà uno stato di esaltazione».

DE ROSSI COSA HA DATO IN PIU’ DI MOU – «Un po’ tutto. Prima c’erano giocatori nervosi, timorosi. Ha lavorato sulla testa, sulla convinzione del gruppo. E poi ha messo delle idee importanti in campo, l’ultima è quella di El Shaarawy a destra, che prima non ci aveva mai voluto giocare»