Pronostica gratuitamente i 6 risultati esatti della giornata di Serie A, indovina e vinci fantastici premi con Super6

Giocare con Super6 è completamente gratuito. Puoi registrarti alla piattaforma con un semplice click attraverso il tuo profilo Facebook, Twitter o Google ed effettuare i tuoi pronostici sulle 6 partite scelte per la giornata di Serie A.

COME SI VINCE CON SUPER6

Se pronostichi correttamente i sei risultati esatti delle sei partite selezionate per la giornata di Serie A, la cosiddetta Schedina della Giornata, puoi vincere con Super6 un diamante dal valore di 100.000 Euro.

Se nessuno dei partecipanti indovina tutti i sei risultati esatti, il giocatore che ottiene il punteggio più alto della giornata riceve comunque un premio di un diamante da 1.000€.

Si può vincere un solo premio in tutto il concorso. I premi non verranno assegnati se non c’è corrispondenza esatta tra i dati inseriti durante la registrazione e il nome e cognome sul tuo documento d’identità.

COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO

Ogni esito finale di una delle 6 gare della schedina (es. 1, X o 2) indovinato vale 2 punti, mentre il risultato esatto vale 5 punti. Per ogni giornata, il massimo punteggio ottenibile è quindi 30 (6 partite x 5 punti).

Se nessun partecipante indovina i 6 risultati esatti e ci dovesse essere un caso di parità, allora verrà utilizzato il criterio del Golden Goal per stabilire il vincitore del diamante del valore di 1.000 €. Se dopo lo spareggio tramite Golden Goal ci dovesse essere ancora un caso di parità, per determinare il vincitore del premio di un diamante da 1.000 € si procederà ad una estrazione a sorte.

Se invece due o più giocatori indovinano correttamente tutti e 6 i risultati esatti, allora verrà utilizzato il criterio del Golden Goal per stabilire il vincitore del premio di un diamante del valore di 100.000€ e, in caso di ulteriore parità, il vincitore del diamante da 100.000€ sarà estratto a sorte tra di essi.

Queste le partite scelte da Super6 per la 30ª giornata di Serie A:

1) INTER-BOLOGNA: I nerazzurri di Conte, attualmente al 3° posto in classifica, cercano punti per ridurre lo svantaggio in classifica da Lazio e Juventus, i felsinei invece, che si trovano all’11° posto, sognano di poter rientrare nella lotta per l’Europa League.

2) PARMA-FIORENTINA: I ducali di D’Aversa sono in corsa per un piazzamento che li qualifichi alla prossima Europa League, i viola, invece, che si trovano a centro classifica, cercano punti per raggiungere il prima possibile la salvezza.

3) BRESCIA-VERONA: Al Rigamonti va in scena un confronto che mette in palio punti pesanti per la zona salvezza e la zona Europa League. Le Rondinelle inseguono una permanenza in Serie A non semplice per come si è messa la situazione, gli scaligeri invece possono sperare nella qualificazione alla prossima Europa League.

4) SAMPDORIA-SPAL: Classico scontro salvezza allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. I blucerchiati di Ranieri affrontano gli estensi di Di Biagio in una gara ad alta suspense, con in palio punti pesantissimi per le retrovie della classifica.

5) CAGLIARI-ATALANTA: Sfida molto interessante quella della Sardegna Arena fra il Cagliari di Zenga e la lanciatissima Atalanta di Gasperini. Se la Dea è quarta in classifica, i sardi sono risaliti al 10° posto e ora si trovano in mezzo alla bagarre per l’Europa League, con tante squadre coinvolte.

6) UDINESE-GENOA: La gara della Dacia Arena è un altro crocevia per conquistare la salvezza. Di fronte due squadre in grossa difficoltà come i friulani di Luca Gotti e i liguri di Davide Nicola. I tre punti rappresenterebbero ossigeno autentico per entrambe le compagini.