Giovanni Galli: «Juve-Milan, saranno 90 minuti di difficile gestione»

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com in vista del match di Coppa Italia tra rossoneri e bianconeri. Le sue parole.

L’1-1 dell’andata rende ancora apertissimo il discorso qualificazione. Chi vede favorita per l’accesso alla finale?

«Il risultato favorisce certamente la Juventus, visto l’1-1 dell’andata e il ritorno da disputare in casa. Sono 90′ però, dopo due mesi e mezzo di stop, per cui le incognite sono tante. Guardando i valori in campo, i bianconeri sono assolutamente favoriti, anche in virtù della struttura della squadra. Al Milan poi mancano due giocatori importanti per squalifica (Theo Hernandez e Ibrahimovic ndr)».

Pensa che i tre mesi di stop possano influire in qualche modo? Sarà una partita imprevedibile sotto questo punto di vista?

«Sì, prendo come esempio quello che è successo in Portogallo: il Porto e lo Sporting hanno perso, il Benfica ha pareggiato con l’ultima in classifica. L’incognita è capire cosa può succedere dopo così tanto tempo dall’ultima partita. Sono 90′ di difficile gestione, anche per gli allenatori, per cui nessuno può immaginare quello che potranno regalare queste partite».