Girelli fino al 2022: ufficiale il rinnovo con la Juventus Women

Cristiana Girelli rinnova con la Juventus Women fino al 2022: ufficiale il prolungamento dell’attaccante bianconera

Ufficiale il rinnovo di Cristiana Girelli con la Juventus Women. L’attaccante bianconera ha prolungato il suo contratto fino al 2022.

«I suoi gol ci hanno fatto esultare e oggi abbiamo un altro motivo per gioire insieme: il futuro di Cristiana Girelli sarà ancora bianconero! La numero 10 delle Juventus Women ha rinnovato il suo contratto fino al 2022, con la voglia di prolungare la striscia di successi cominciata nel 2018.

Una firma che palesa la voglia di vincere ancora con le sue compagne, per arricchire un palmarès personale che, con la maglia della Juve, recita due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Titoli su cui ha messo la firma con gol pesanti, dando alla squadra un contributo enorme in tutte le situazioni, con lucidità, freddezza e soprattutto fame di vittoria.

Arrivata dal Brescia nell’estate 2018, finora ha messo a segno 43 reti con la nostra maglia, seconda miglior marcatrice della storia delle Juventus Women alle spalle di Barbara Bonansea. I gol pesanti, si diceva, sono stati tanti. Il primo l’ha segnato al Chievo Verona nel settembre 2018, poi è arrivato quello in Supercoppa (la prima per le bianconere) contro la Fiorentina (ottobre 2019), e di recente, lo scorso dicembre il gol numero 200 delle Juventus Women in Serie A.

Ora il nuovo anno comincia con il rinnovo e soprattutto con un nuovo obiettivo: un’altra Supercoppa. La corsa al trofeo comincia domani, contro la Roma, con la stessa fame di sempre, con lo stesso spirito di sempre.

Congratulazioni, Cristiana! Ci vediamo in campo!».