Giroud Milan, tutto fatto: addio in estate, i dettagli

Giroud lascia il Milan e ha firmato il contratto con i Los Angeles Fc: tutti i dettagli della sua prossima avventura

Giroud lascia il Milan e ha firmato il contratto con i Los Angeles Fc: tutti i dettagli della sua prossima avventura.

Come riportato da Fabrizio Romano è pronto per il nuovo capitolo della MLS dopo l’accordo verbale raggiunto a marzo. Inoltre in queste ore sono stati firmati anche i contratti, quindi a partire dalla scadenza del suo contratto con i rossoneri è da considerarsi un nuovo giocatore del Los Angeles Fc. Contratto di un anno e mezzo con altrettanti come opzione.